A Trieste raffiche di Bora oltre i 100 chilometri orari

di Micol Brusaferro

TRIESTE – Scooter e moto caduti a terra, segnali stradali divelti e cornicioni crollati. È la consueta conta dei danni a Trieste, nelle giornate di Bora. Le raffiche, già forti nella giornata di ieri, hanno caratterizzato anche la mattinata odierna, con un picco di 101 chilometri all’ora, come mostrano i dati dell’Osmer, l’osservatorio meteorologico regionale. Il vento continuerà a soffiare ancora, in attenuazione dal pomeriggio. Domani arriveranno raffiche di Borino, quindi meno violente, mercoledì è attesa una pausa, ma giovedì, in serata, è previsto il ritorno della Bora. Ieri, in pieno centro a Trieste, un wc chimico è volato in mezzo alla strada, finendo contro un’auto che transitava sulla carreggiata. Fortunatamente nessun danno per la persona alla guida.

LEGGI ANCHE: Cecilia come Greta, la protesta contro la Dad della studentessa di Trieste