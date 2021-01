Regionali Calabria, Tansi: “Al Pd non interessa vincere ma piazzare i soliti”

REGGIO CALABRIA – “Al tavolo delle trattative il Pd ha mostrato i suoi soliti limiti: la mancanza totale di una volontà di cambiamento. Al Pd non interessa vincere le elezioni, ma piazzare i suoi consiglieri regionali, sempre gli stessi. Qualcuno anche da qualche lustro”. Così alla Dire il candidato a governatore della Calabria Carlo Tansi sostenuto dalle civiche Tesoro Calabria, Calabria libera e Calabria pulita. “Non credo proprio che io possa rappresentare un candidato ben visto dal Pd. Io – aggiunge – sono per rompere gli schemi e gli equilibri di cui ha sempre beneficiato il Pd, così come il centrodestra”.

TANSI: “IN CALABRIA CAMBIAMENTO O NON AVREMO SCAMPO”

“È chiaro – sottolinea Tansi – che la Calabria non ha scampo. Nei prossimi cinque anni avremo la possibilità o di farla sprofondare definitivamente, con i soliti noti di destra e sinistra al governo da trent’anni senza soluzione di continuità e che non hanno fatto nulla di buono, oppure sfruttare la grandissima opportunità con l’arrivo dei fondi del Recovery fund”. “Si tratta di risorse che la Calabria non ha mai avuto e che – aggiunge – potranno riscrivere la storia e l’organizzazione della nostra bella regione per poter risolvere tutti i problemi atavici: dall’ambiente e quindi i rifiuti alla tutela del mare e dell’ecosistema, dai trasporti alle infrastrutture”. Se queste somme verranno gestite “in modo oculato da persone competenti e che non abbiano legami con il vecchio sistema” per Tansi si potrà scrivere “questa pagina di cambiamento”. “Altrimenti – conclude – consegneremo, per l’ennesima volta, questo ‘mare di fondi’ ai soliti noti collusi anche con la ‘ndrangheta, come abbiamo letto, e la Calabria non avrà più scampo”.

“STIMA PER DE MAGISTRIS, MI CONFRONTERÒ CON I MIEI“

“De Magistris rappresenta una persona che ha lottato contro il sistema, più di dieci anni fa, quando era impegnato come pm a Catanzaro e si è scontrato contro i poteri forti in Calabria. È una persona sulla quale nutro una stima incondizionata, ben venga un contributo in termini di cambiamento in questa regione“. Così prosegue alla Dire il candidato a governatore della Calabria Carlo Tansi su un probabile accordo con l’attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris, indicato come possibile candidato alla guida della Regione sostenuto da demA e il collettivo La strada. “È chiaro però – rimarca Tansi – che noi abbiamo un movimento formato da tre liste, 72 candidati, e a me piace condividere con loro ogni decisione, anche per un possibile avvicinamento a de Magistris”.

