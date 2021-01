Tajani: “Da Forza Italia nessun sostegno a un governo di sinistra”

ROMA – “Da parte nostra, e lo ha ripetuto oggi in un’intervista anche il presidente Berlusconi, nessun sostegno a un governo di sinistra“. Cosi’ Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Un voto favorevole sul recovery? Ma, dice Tajani, “intanto bisognerebbe sedersi intorno ad un tavolo per discutere del recovery. Noi come centrodestra abbiamo avuto sempre un grande senso di responsabilità, ma finora non è arrivata nessuna chiamata”. E comunque, “Forza Italia è compatta, Bettini, che parlava di ala liberale, si preoccupi dei problemi del Pd e delle difficoltà di questo governo”.

Tajani poi spiega che “il centrodestra deciderà insieme le mosse da farsi, una volta eventualmente caduto il governo“, e se “la sinistra non sarà in grado di dar vita” a un altro esecutivo”. Ricorda anche che “Zingaretti ha escluso l’ipotesi di un governo di unità nazionale”, quindi “il centrodestra compirà i passi necessari” sapendo che “in Italia il centrodestra è maggioranza con una crescita di Forza Italia al suo interno“.