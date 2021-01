Sport, Spadafora: “Confido in ripartenza sicura entro fine gennaio”

ROMA – “Stiamo lavorando ogni giorno col Cts nella massima collaborazione per definire quanto e cosa riaprire nelle diverse zone: confido che entro fine mese si possa ricominciare a fare sport, con i limiti che saranno previsti, e in tutta sicurezza”. Lo ha ribadito il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una intervista a Il Messaggero.

MIEI TIMORI DA MINISTRO? GOVERNANCE E RIPRESA

“Dare risposta ai tanti giovani che temono di dover cambiare i propri progetti di vita, aumentare il numero dei volontari del Servizio civile, far arrivare nuovi sostegni ai lavoratori e alle associazioni sportive, far tornare le persone a fare sport, vedere finalmente i giovani giocare in ogni campetto, risolvere la questione della governance dello sport in vista delle Olimpiadi di Tokyo”. Questi i “timori” espressi dal ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, rispondendo alla domanda su eventuali timori dopo che il M5S ha scritto che nessun suo ministro è sacrificabile.