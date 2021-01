Covid, Speranza: “Divieto di spostamento tra Regioni e confermato coprifuoco alle 22”

ROMA – “Le misure restrittive funzionano, con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Domani incontreremo le regioni e mercoledì sarò in Parlamento e tra giovedì e venerdì ci prepariamo a ulteriore dpcm“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio su Rai 3, sottolineando che “è tempo di stringere, non di allagare. Io annuncio le misure in Parlamento e non in televisione: lavoreremo per fare un passetto avanti sul terreno delle misure restrittive“, quindi misure “come il coprifuoco alle 22 sarà confermato”.

EPIDEMIA IN FASE ESPANSIVA, PREVEDIAMO CRESCA ANCORA

“Siamo in una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi Ue” e anche in Italia “l’epidemia è in una fase espansiva e la nostra previsione per i prossimi giorni è che cresca ancora”. E sull’obbligatorietà del vaccino il ministro ribadisce: “Valuteremo i numeri ma dalle prime vaccinazioni c’è una risposta straordinaria e penso che arriveremo a risultati altissimi senza imporre l’obbligatorietà”.

COMPLICATO PENSARE A SCUOLE CHIUSE E IMPIANTI SCI APERTI

“Mi pare complicato vedere le scuole superiori chiuse e gli impianti di sci aperti, ne parleremo domani con le regioni”.

SU APERTURA MUSEI C’È PROPOSTA DI FRANCESCHINI, VALUTEREMO

Su una prima apertura dei musei “c’è una proposta del ministro Franceschini, ne discuteremo”, conclude Roberto Speranza.