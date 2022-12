Qatar 2022, anche la Francia raggiunge le semifinali: 2 a 1 all’Inghilterra

ROMA – È la Francia la quarta semifinalista del Mondiale in corso in Qatar. All‘Al Bayt Stadium di Al Khor i transalpini hanno sconfitto l’Inghilterra per 2 a 1.

Vantaggio francese con Tchouaméni al 17esimo del primo tempo, pareggio inglese con Kane al 54esimo su calcio di rigore. Nuovo e definitivo vantaggio francese con Giroud al 78esimo. Gli inglesi possono recriminare per un rigore fallito da Kane a 6 minuti dal termine.

In semifinale la Francia affronterà il Marocco, che a sorpresa ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nell’altra semifinale, di fronte Croazia e Argentina.

