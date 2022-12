Arriva il “Natale alla Balduina”, ecco gli eventi previsti fino al 18 Dicembre

Torna “Natale alla Balduina”, programma organizzato dall’associazione Balduina’S (balduina.org). Dall’8 fino al 18 dicembre, a qualsiasi ora, grandi e piccoli possono appendere la lettera delle speranze e dei desideri per “Babbo Natale” sull’ abete piantato a piazza della Balduina dall’associazione Balduina’S assieme a Ridaje, associazione che si occupa del recupero delle persone senza fissa dimora. Una parte del ricavato delle sponsorizzazioni dell’evento andrà alla cura e alla pulizia delle aree verdi della Balduina e una parte alla raccolta fondi sarà destinata ad aiutare le persone senza fissa dimora a trovare un lavoro stabile.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 dicembre a piazza Giovenale, avrà luogo la prima parte del Balduina’S Christmas Village: dalle 10 alle 13, i bambini potranno godersi il Trono di Babbo Natale, un teatrino delle marionette interattivo e tanto puro divertimento grazie ai giochi dinamici e musicali, sculture con i palloncini e con tante merende super con i dolcetti natalizi artigianali offerti dai forni che si affacciano sulla piazza. Alle 16 partirà, sempre da piazza Giovenale, il corteo degli Elfi, in direzione via De Carolis, che, dopo una deviazione per piazza Friggeri, raggiungerà alle 17 piazza della Balduina. Lungo il percorso lo shopping sarà allietato da “Note di Natale”: una banda di noti jazzisti della Capitale sfileranno per le vie del quartiere assieme agli Elfi intonando jingle natalizi stile dixieland. “Happy Christmas, Kids” è l’evento itinerante di animazione per scambiare gli auguri in inglese giocando con animatrici-docenti.

Domenica 18 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30, piazza della Balduina si apre alla seconda parte del Balduina’S Christmas Village, presso il mercatino di Natale “Il Bagatto”. Non mancheranno eventi legati all’innovazione e alla transizione digitale. Presso lo stand dell’associazione Balduina’S (lato portici), sarà possibile partecipare all’iniziativa “Makin’ Balduina”: un progetto nato in collaborazione con Seedble (seedble.com) e l’Università La Sapienza con l’obiettivo di invitare la cittadinanza a partecipare alla progettazione degli spazi verdi del quartiere. I cittadini potranno prendere parte ad un gioco interattivo ed innovativo basato su tecnologie 3D, in collaborazione con 3DZ per trasmettere su un plastico virtuale la propria idea di area verde attrezzata e fruibile da tutti.

Sempre a piazza della Balduina, dalle 10 alle 19, si terrà uno stage di arti marziali, per ritrovare equilibrio, concentrazione e serenità. Vi saranno inoltre, i “Regali di Natale”, ossia gadget, inviti e gift card offerti dagli sponsor, il Teatrino delle Marionette, con le maschere classiche e il Natale, le bolle di sapone, colorate e leggere, e lo zucchero filato con porzioni illimitate per adulti e bambini. Alle 16, all’Auditorium San Pio X, le famiglie del quartiere si danno appuntamento per i tradizionali Canti di Natale.

