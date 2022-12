Qatar 2022, Inghilterra-Francia: scendono in campo gli ambasciatori in Italia

ROMA – Inghilterra-Francia? Si è già giocata e hanno vinto entrambe. Scherziamo, ovviamente, ma in realtà c’è qualcuno che è virtualmente sceso in campo per disputare l’attesissimo quarto di finale mondiale di Qatar 2022, di scena questa sera alle 20 All’Al Bayt Stadium di Al Khor.

In questa singolare sfida, le punte di diamante delle due squadre non sono gli inglesi Bellingham, Kane e Foden o i francesi Griezmann, Mbappé e Giroud. I britannici puntano infatti su Ed Llewellyn, mentre i transalpini si affidano a Christian Masset: il primo è l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, il secondo è l’ambasciatore di Francia in Italia.

Uno di fronte all’altro hanno ‘disputato’ l’affascinante sfida mondiale. Ciascuno, ovviamente, a modo suo ma entrambi accomunati da una sottile ironia. L’intervista doppia è stata realizzata da UKinItaly e Ambassade de France en Italie.

GLI SPORT PREFERITI

Si comincia parlando di sport. “Il mio preferito è la petanque, le bocce– dice sorridendo Llewellyn in un ottimo francese prima di rivelare che gradisce lo sci. Ironica anche la replica di Masset: “E’ il cricket! No, scherzo, è il calcio ovviamente!”.

A proposito di calcio, i due ambasciatori sanno chi giocherà questa sera in Qatar? “Ovviamente- risponde Ed Llewellyn- giocherà l’Inghilterra, inventrice del calcio, e- si guarda intorno in cerca di una risposta – un Paese vicino, oltremanica, mi ricordo qualcosa…ah sì, la Francia”.

“Mi sembra che da una parte ci siano i campioni del Mondo in carica– risponde vago Christian Masset- e dall’altra- riflette mordendosi il labbro- non mi ricordo…ah sì, England”.

IL PRONOSTICO

Ma insomma, come finisce Inghilterra- Francia secondo i due ambasciatori? “Io sono sicuro che ci sarà un gol di Giroud e un gol di Mbappé– dice Christian Masset, nel nostro Paese dal 2017- ma penso che ci sarà anche una rete di Rabiot. E poi vedremo”. Più cauto Ed Llewellyn, in Italia da soli 8 mesi, ma che pronostica comunque un successo della Nazionale dei Tre Leoni. “2 a 1 per l’Inghilterra”, afferma.

Rivelano che entrambi guarderanno la partita. “Vedrò il match in casa- rivela Llewellyn- insieme alla mia famiglia e con mia moglie, che è francese…”. “La vedrò nel mio ufficio- spiega Masset- perchè voglio essere circondato da tutti gli amici fanatici del calcio e saremo in tanti a guardare la partita”.

Per porre un freno all’inevitabile nervosismo, ecco in aiuto il cibo. Nel menù dell’ambasciatore francese c’è anche un po’ d’Italia, ma senza rinunciare alle proprie tradizioni. “Durante l’incontro- precisa l’ambasciatore francese- mangeremo pinsa romana e Camembert. Ovviamente berremo birra italiana“.

È invece già proiettato sul Natale l’ambasciatore britannico. “Mangeremo il panettone, accompagnata da birra italiana e inglese“, informa Llewellyn.

UN AMULETO…NAPOLETANO!

A un certo punto spunta addirittura un piccolo corno napoletano. Lo mostra con orgoglio l’ambasciatore francese: “Lo curo molto”, dice Masset, mentre Llewellyn preferisce parlare di “segreto, un segreto nazionale, anche se posso rivelare che fino ad oggi con il calcio non ha mai funzionato. Speriamo bene”.

Immancabili gli appelli di incoraggiamento alle proprie squadre. Se “Come on England” è il grido di battaglia di Ed Llewellyn, Christian Masset utilizza un meno urlato, ma altrettanto deciso, “Allez les Blues”.

Prevale, invece, la diplomazia, e non potrebbe essere altrimenti, quando viene chiesto loro di rivolgere un pensiero alle rispettive avversarie. “May the best man win”, “che vinca il migliore”, dichiara l’ambasciatore di Francia in Italia, mentre l’ambasciatore del Regno Unito in Italia augura “buona fortuna alla Francia, ma per la prossima volta”.

GLI AUGURI RECIPROCI

E cosa si dicono i due colleghi? “Ti stimo molto, Christian, lavoriamo insieme da molto tempo, la Francia mi piace molto e ti invito a Londra“, afferma in francese Ed Llewellyn, mentre Christian Masset risponde pronto in inglese: “Mi piaci molto Ed ma mi dispiace, questa volta is not coming home“.

SI CANTA PER STEMPERARE LA TENSIONE

Prendiamo infine in prestito le parole di Ludwig van Beethoven (un tedesco, quindi non facciamo torto a nessuno dei due ambasciatori): “La musica è una rivelazione– diceva il grande compositore, pianista e direttore d’orchestra- più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia”. Ed Llewellyn e Christian Masset usano proprio la musica per rivelare il loro lato più giocoso quando intonano, in maniera comunque molto seria, le prime strofe dei propri inni nazionali, ‘God Save the Queen’ e ‘La Marsigliese’.

Palla al centro dunque, Inghilterra- Francia è già iniziata!

