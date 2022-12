ROMA – Oggi, 10 dicembre, si celebra la 74esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani. È lo stesso giorno in cui, nel 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Per aspettare l’istituzione ufficiale della Giornata dei Diritti Umani bisognerà attendere due anni: nel 1950, in virtù della Risoluzione 423 (V) dell’Assemblea Generale, tutti gli Stati e le organizzazioni interessate venivano invitate ad adottare la data del 10 dicembre come Giornata dei Diritti Umani. Inoltre, il 1968 è stato dichiarato Anno Internazionale dei Diritti Umani.

IL MOTTO DELLA CAMPAGNA 2022

‘Dignità, libertà e giustizia per tutti’: è il motto della campagna 2022, una campagna istituita per commemorare il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, che avverrà nel 2023. L’obiettivo della campagna è che la popolazione abbia una maggiore conoscenza della Dichiarazione al fine di affrontare i problemi globali più urgenti.

L’ARTICOLO 1 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”: recita così l’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Sulla base di questa premessa, la Dichiarazione proclama i diritti inalienabili inerenti a tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, lingua, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, proprietà, luogo di nascita o nessun’altra condizione.

L’Alto Commissario per i Diritti Umani, la massima autorità delle Nazioni Unite in materia, e il suo Ufficio svolgono un ruolo chiave nel coordinare gli sforzi verso la celebrazione annuale della Giornata dei Diritti Umani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it