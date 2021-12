Covid, 20.497 nuovi casi e 118 morti. Si torna ai numeri della scorsa primavera

ROMA – Sono 20.497 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 12.527) e 118 i decessi (ieri 79), registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono numeri che non si vedevano dalla scorsa primavera: il 3 aprile si registrarono 21.261 nuovi contagi; il 28 maggio ci furono 126 morti. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.185.270, mentre da febbraio 2020 sono in tutto 134.669 le persone decedute.

Sono complessivamente 4.787.453 le persone guarite o dimesse e quelle attualmente positive sono in tutto 263.148, pari a +8.595 rispetto a ieri (+5.339 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 716.287 i tamponi processati, ovvero 403.287 in più rispetto ai 312.828 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 4%, scende al 2,9%. Sul fronte del sistema sanitario aumentano i ricoveri sia nelle terapie intensive (+5, totale 816 posti letto occupati) che nei reparti ordinari (+150, 6.483 ricoverati).

