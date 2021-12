Occupato questa mattina il liceo Russel di Roma

ROMA – Continua ad aumentare il numero di scuole occupate a Roma dall’inizio dell’anno scolastico. Questa mattina anche gli studenti del liceo ‘Bertrand Russell’ di Via Tuscolana hanno occupato la loro scuola “seguendo e alimentando la grande scia di occupazioni e proteste partite dal Rossellini“, scrive l’organizzazione studentesca Osa Roma.



“Gli studenti del Russell, così come di tutta Roma e di tutta Italia sono stufi di un governo che trasforma la scuola nella sua fabbrica di schiavi, investendo sempre di più in aziendalizzazione e sempre meno in edilizia, in organico a tempo indeterminato e sul nostro futuro- si legge ancora nel comunicato diffuso sulla loro pagina Instagram dagli attivisti di Osa- Il modo in cui il governo vuole spendere i fondi del Pnrr è la perfetta dimostrazione di ciò: vogliono ampliare il divario tecnologico fra scuola di serie A e serie B, investire ulteriormente nell’alternanza e nei corsi d’aggiornamento dei docenti, volti a inserirli nella trasformazione delle scuola tutt’ora in atto. Noi studenti non possiamo permettere che governo e ministero decidano sul nostro futuro e su come spendere i soldi che lo determinano. Hanno provato a ignorarci per anni, adesso, con quasi 40 scuole occupate e migliaia di studenti in mobilitazione non potranno più farlo! Vogliamo essere noi a decidere sul nostro futuro! Vogliamo essere noi a decidere come e dove verranno spesi i soldi sulla scuola!”.