Migranti, Unicef: “Al 31 ottobre 74 minori non accompagnati a Potenza”

POTENZA – Sono 74 i minori stranieri non accompagnati presenti nella provincia di Potenza al 31 ottobre 2020. Lo ha reso noto l’Unicef che ha presentato oggi i dati in un incontro in prefettura. I dati dei primi cinque report redatti dall’organizzazione su fonti della prefettura registrano un progressivo calo delle presenze degli stranieri sia degli adulti che dei minori tra gli anni 2017-2019. Nel 2017 i minori stranieri non accompagnati erano 191, su 1.855 stranieri presenti in provincia. Gli adulti al 31 ottobre sono 640. I 74 minori stranieri non accompagnati sono ospitati nelle strutture di Campomaggiore, Pignola, Rionero in Vulture, San Chirico Raparo, San Fele, San Severino Lucano e Sant’Arcangelo. Tutti di sesso maschile, hanno un’età compresa tra i 14-17 anni e provengono in prevalenza da Bangladesh, Tunisia, Albania, Mali, Pakistan, Somalia ed Egitto.