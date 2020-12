Don Ciotti: “Le mafie a braccetto con il Covid, con il virus si espandono”

ROMA – “La malattia del virus e quella del potere vanno a braccetto, troppo spesso sembrano fatte l’una per l’altra. Lo stesso si può dire della corruzione e delle mafie: virus anche loro, radicati e secolari che” nel coronavirus “stanno trovando nuove opportunità di espansione“. Lo spiega don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo intervento al Meeting dei diritti umani promosso dalla Regione Toscana.



Lo dice dopo essersi soffermato sul primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani, in cui sono condensate “libertà, uguaglianza e dignità. E gli strumenti che rendono possibile l’affermazione” degli uomini: la coscienza e la ragione, legati alla fratellanza.

Un primo articolo, sottolinea, che oggi suona come “un’accusa all’irresponsabilità, all’ingiustizia, alla mancanza proprio di coscienza e di ragione”. Un’accusa che è anche “un tradimento all’umanità compiuto da molti, da troppi, perché in questo drammatico tempo segnato dalla pandemia è a rischio il diritto che sta alla base di tutti gli altri, il diritto alla salute, cioè alla vita”.

Così, prosegue, “guardiamo quella che sembra essere la principale preoccupazione dei governi mondiali: trovare un punto di equilibrio tra la tutela della salute e la riduzione del danno economico. Tra la protezione delle vite e l’esigenza che la protezione non intralci il sistema produttivo. Ma ragionare solo in questi termini significa già considerare il valore delle vita subordinato a quello del profitto“.

E “la proverbiale minaccia, ‘o la borsa o la vita’, trova oggi una mortale realizzazione in un sistema economico che sfrutta, umilia e se necessario sopprime vite in nome di questo idolo: il profitto, l’avidità di denaro”.



Per parlare “credibilmente” dei diritti umani “non bastano correttivi politici o economici, serve una rivoluzione culturale, di pensiero. Serve un cambiamento radicale, non un semplice adattamento: una rinascita, una rigenerazione”. Ma oltre alla salute, “altri diritti non meno fondamentali sono oggi negati, umiliati, offesi. Come il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione”. Oppure “i diritti della natura, violentata senza pietà”, tanto che don Ciotti parla di ecocidio.



“Diritti- conclude- trasformati in privilegi, in opportunità esclusive. E in tutto questo fioriscono e prosperano le industrie del profitto: il Covid-19 non ha fermato il mercato delle armi né il business delle guerre. Ci sono multinazionali oggi, soprattutto nel commercio e nella sanità, con fatturati spaventosi potendo agire in un mercato senza regole fatto a loro misura”.