Governo, Zingaretti: “Pd forza responsabile, ma esigiamo rispetto”

ROMA – “Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l’Italia. È da irresponsabili dare spazio a rigidità e incomprensioni. La collegialità non è una perdita di tempo e davvero tutti ci devono investire”. Così il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, rivolgendosi agli alleati di governo.

“Ascoltare le osservazioni di merito- aggiunge il segretario dem- non è una perdita di tempo. Ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo. Evitare che prevalgano interessi di partito e che ognuno vada per conto proprio non è una perdita di tempo. Piuttosto costruire le condizioni perché questa alleanza politica possa affrontare la ricostruzione italiana, con un afflato più unitario e un senso di appartenenza circa l’impresa che ci aspetta più alto e consapevole, è la sola strada per cogliere le opportunità che, nonostante le difficoltà, la Repubblica ha davanti a sé”.

“Occorre un passo in avanti di tutti– continua Zingaretti-. In questi mesi così difficili il PD è stato la forza della responsabilità, della stabilità, delle riforme necessarie agli Italiani. Ora continuiamo a mettere questo ruolo rafforzato e da protagonista del Pd al servizio del bene comune. Per questo esigiamo rispetto e non partecipiamo ad alcuna presunta competizione all’interno della maggioranza, che ci dovrebbe vedere schierati da una parte o dall’altra”.