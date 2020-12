Ginnasti in posa con i piatti tipici, così la palestra ferrarese festeggia 141 anni

“Avremmo voluto festeggiare con un calendario di iniziative aperte alla città ma purtroppo in questo anno difficile lo sport ha subito una drastica battuta d’arresto- spiega Alessio Brissolese, amministratore della PgF-. Abbiamo così pensato a qualcosa che rispecchiasse il nostro amore per Ferrara e le sue tipicità: il calendario vuole esprimere proprio questo. Siamo una società pluricentenaria molto legata al territorio, alla sua storia, alle tradizioni, che vogliamo contribuire a promuovere e valorizzare. Ci piace anche ricordare le molteplici attività che portiamo avanti, i tanti giovani che coinvolgiamo: la nostra realtà è anche scuola di vita, il nostro obiettivo primario è la formazione completa dei ragazzi, che va al di là dell’attività in palestra. Non dimentichiamo la solidarietà e l’attenzione per le realtà che lavorano, giorno dopo giorno, per il bene comune, da qui il valore benefico di questa iniziativa”.

Tra i soggetti aderenti anche Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, sezione di Ferrara, e diversi sponsor che hanno fornito i propri prodotti: Panificio Buriani, Ca e Butega, Mattarelli Vini, Distillerie Moccia, Vassalli Bakering, I Marinati di Comacchio e Paltrinieri Quality Food.

