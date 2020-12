Covid, Bassetti: “No a idrossiclorochina, non funziona e ha molti effetti collaterali”

ROMA – “Ieri è stato pubblicato l’ennesimo studio randomizzato che ha dimostrato l’inutilità dell’idrossiclorochina nella profilassi e nella terapia delle infezioni da SarsCoV-2. Ci sono ormai oltre dieci studi che hanno dimostrato gli stessi risultati contro l’idrossiclorochina. Questo farmaco non solo non serve, ma ha molti effetti collaterali”. Lo scrive su Facebook il responsabile della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. “Nonostante queste evidenze incontrovertibili della medicina– prosegue l’infettivologo- c’e’ ancora qualcuno che vorrebbe usare a domicilio o in ospedale questo farmaco per la cura dei pazienti covid-19. Oscurantismo e populismo sta riguardando altri farmaci e anche i vaccini. Mai, come in questo momento, la scienza non può essere e non deve essere democratica”.