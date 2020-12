All’asta i ricordi di Ravalona III, ultima regina del Madagascar

VESTITI E ACCESSORI IN UNA SOFFITTA INGLESE

Prima di arrivare sulla rete, le foto, i vestiti e i ricercati accessori della regina sono passati per la soffitta di una casa nella contea del Surrey, nel sud dell’Inghilterra. Era lì che li conservava un’erede di Clara Herbert, per 30 anni dama di compagnia della donna che governò il Madagascar dal 1883, quando aveva appena 22 anni, fino al 1897, data che segna l’arrivo dei colonizzatori francesi, che la deposero per prendere il controllo dell’isola. Herbert accompagnò la regina in tutte le peripezie che caratterizzarono la seconda parte della sua vita: l’esilio nelle vicine Isole della Reunion, l’arrivo in Francia sognando Parigi per finire di nuovo esule, stavolta in Algeria.

Nel Paese nordafricano la regina avrebbe poi ritrovato piano piano la tranquillità, potendosi recare più volte nella capitale francese dove sarebbe diventata una beniamina dell’aristocrazia locale. Ravalona III morì nel 1917 in Algeria, senza aver mai più fatto ritorno nel natio Madagascar. “Penso che la regina fosse una donna molto coraggiosa” ha detto al quotidiano britannico The Guardian Kerry Taylor, che gestisce l’omonimo sito di aste. “Ha tratto fuori il meglio da ciò che la vita le ha riservato”.

