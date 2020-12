Regeni, la procura di Roma chiude le indagini: 4 agenti egiziani rischiano il processo

ROMA – Quattro agenti dei Servizi segreti egiziani a rischio processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016 in Egitto. La Procura di Roma, infatti, con il procuratore Michele Prestipino e il pubblico ministero Sergio Colaiocco ha chiuso le indagini contestando a vario titolo ai 4 indagati il reato di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. Archiviazione richiesta per un altro ‘007’ egiziano.

Il coinvolgimento degli agenti nel sequestro e nell’omicidio del ricercatore originario di Trieste è stato al centro delle indagini dei Carabinieri del Ros e dei poliziotti dello Sco.