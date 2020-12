Brexit, la Commissione Ue propone misure di emergenza in caso di ‘No Deal’

Di Alessio Pisanò



BRUXELLES – La Commissione europea si prepara ad un possibile “no deal” e propone misure temporanee di emergenza per assicurare la reciproca connettività aerea e stradale tra l’Unione europea e il Regno Unito. Le misure consentono tra l’altro la possibilità di accesso reciproco alla pesca da parte delle navi dell’Ue e del Regno Unito.

Lo scopo delle misure è quello di far fronte al periodo durante il quale non sarà in vigore alcun accordo. “Sebbene la Commissione continuerà a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo con il Regno Unito, vi è ora una notevole incertezza se un accordo sarà in vigore il 1° gennaio 2021”, si legge su comunicato stampa della Commissione Ue.

“I negoziati sono ancora in corso. La nostra responsabilità è quella di essere preparati a tutte le eventualità, incluso il mancato accordo con il Regno Unito il 1 °gennaio 2021″ ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Questo è il motivo per cui oggi presentiamo queste misure”.