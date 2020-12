Sentenza Manduca, l’avvocato: “In attesa della decisione, parole di Conte importanti”

ROMA – “L’udienza prevista ieri della Corte d’Appello di Catanzaro sul risarcimento agli orfani di Marianna Manduca ha avuto una trattazione in forma scritta, per le norme anti-Covid attualmente in vigore. Noi avvocati difensori abbiamo depositato le nostre motivazioni così come ha fatto l’Avvocatura di Stato, ora rimaniamo in attesa che venga fissata la prossima udienza per vedere se si è raggiunto un accordo”. Commenta così all’Agenzia Dire Licia D’Amico, avvocata della difesa nel processo per il risarcimento ai figli di Marianna Manduca, la giornata di ieri.

“Siamo moderatamente ottimisti, di sicuro il processo è articolato. E’ importante però il segnale dato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto per il modo in cui è stata affrontata la questione. Mi è sembrata una scelta comunicativa non di forma ma dimostrazione di un impegno vero. Qualunque possibile accordo lascerà comunque in piedi due elementi importanti: la storia di Marianna e il processo, che ormai hanno fatto la storia”.