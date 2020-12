Roma, scontro social tra Raggi e Calenda: “Virginia, abbi pietà…”

Share on facebook

ROMA – Botta e risposta via twitter tra il leader di Azione e candidato al Campidoglio, Carlo Calenda, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Oggetto del contendere, la manutenzione del verde cittadino.

“Lo sfalcio di un parco- attacca Calenda- evento normale e quotidiano in ogni altra città del mondo, è celebrato come l’inaugurazione di una nuova linea della metropolitana. Chissà domani quali e quanti nuovi mirabolanti tombini, aiuole, cassonetti etc. verranno inaugurati. Attendiamo trepidanti”.

Piccata la replica di Raggi: “Carlo Calenda, parli senza conoscere le cose. Prima a Roma non sfalciavano neanche un parco. Noi invece abbiamo aggiudicato una gara europea da 48 milioni e i lavori sono iniziati in tutta la città”.

Ma Calenda non molla, e replica nuovamente: “Virginia, abbi pietà. Sei in carica da quattro anni e mezzo. Roma si è trasformata in una foresta pluviale. Hai suggerito di mandare le capre a brucare l’erba. Hai fatto l’appalto sotto elezioni e festeggi una cosa che arriva con quattro anni di ritardo. E su…”.

