La stella di Bagnaia brilla all’Eicma, prima uscita da campione del mondo

MILANO- Primo bagno di folla per Francesco Bagnaia, che domenica in sella alla sua Ducati ha conquistato il titolo di campione del mondo della MotoGp sulla pista di Valencia. Il pilota, assieme al compagno di squadra, Enea Bastaianini, e alla Desmosedici Gp22, arrivata in Fiera a Milano direttamente dalla Spagna, è stato protagonista di “Passione. Design. Tecnologia. Made in Italy”, un evento serale organizzato dalla casa motociclistica di Borgo Panigale in occasione del salone.

IL BENVENUTO A BASTIANINI

La serata milanese ha rappresentato la prima uscita in pubblico di “Pecco” dopo la conquista del titolo iridato, ma anche il momento perfetto per dare il benvenuto ufficiale nel Ducati Lenovo Team a Bastianini, che dal prossimo anno gareggerà nel team ufficiale delle rosse.

Al microfono Guida Meda, che dopo aver raccontato gara per gara l’ultima stagione, ne ha ripercorso i momenti salienti e li ha poi commentati insieme a Bagnaia, Bastianini, al team manager Davide Tardozzi e al tester ufficiale Michele Pirro.

L’INCONTRO CON I TIFOSI ALLO STAND DELLE ‘ROSSE’

Anche l’ad di Ducati, Claudio Domenicali, è salito sul palco per festeggiare questa “stagione d’oro” che ha portato a Bologna il titolo piloti, il titolo costruttori e il titolo team. Le stelle Ducati questa settimana incontreranno migliaia di appassionati: già oggi Bagnaia e Bastianini hanno inaugurato i ‘Meet&Greeti, mentre domani pomeriggio allo stand ci saranno Marco Bezzecchi e Luca Marini del Team Ducati Mooney VR46. Insieme alle moto del mondo Ducati Corse, la Casa di Borgo Panigale ha ovviamente in esposizione a Eicma 2022 tutte le novità della gamma 2023.

