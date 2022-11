Sgarbi: “se parlo del Ponte sullo Stretto, Salvini parlerà di cultura”

REGGIO CALABRIA – “Mi auguro che il governo riesca a realizzare il sogno del Ponte sullo Stretto, sono assolutamente sereno e mi sono candidato, al primo pilone che metteranno in opera, a venire ad inaugurarlo”. Così il sottosegretario ai Beni culturali Vittorio Sgarbi oggi a Reggio Calabria a margine del convegno internazionale sui Bronzi di Riace. “Se Salvini lo vuole – ancora Sgarbi – si farà. Io non ho niente da dire, non voglio entrare nel campo di un altro ministro, il quale mi ha già minacciato dicendo ‘se tu parli del Ponte, io parlerò di cultura’ e quindi – ha concluso – non volendo costringere Salvini a contestarmi sui piani che sono di mia competenza, io ripeto che il Ponte è un’ottima idea, una meravigliosa idea”.

