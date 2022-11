Tra abusi della polizia e violenza, parla Maxwell Frost il più giovane eletto al Congresso Usa

Foto Twitter

ROMA – “Ho vissuto in prima persona gli abusi della polizia e ho visto la mia comunità devastata dalla violenza delle armi. Ho sperimentato come i lavoratori e le persone di colore siano ingiustamente emarginati e lasciati indietro nella società” racconta Maxwell Frost a “La Voce di New York” intervistato da Nicola Corradi (Parmigiano d’origine, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’università LUISS Guido Carli di Roma. Si occupa di politica e attualità). A 25 anni siederà al Congresso degli Stati Uniti dopo aver stracciato l’avversario repubblicano nel 10^ distretto della Florida. Origini cubane, la madre e la nonna arrivarono negli Usa all’inizio degli anni ’60 portando dietro solo una valigia e qualche soldo. Si trasferirono a Miami, dove iniziarono a lavorare nelle fabbriche per pochi dollari l’ora. Poi è arrivata la droga, tanta, e dopo poco anche il crimine la violenza. Un vortice mortale dove furono in tanti a perdersi. Frost nacque lì, in quel contesto dal quale scappare era troppo difficile e la madre decise di darlo in adozione: non aveva le risorse per prendersi cura di un figlio.

Così, sempre in Florida, Frost cresce e sposa le idee di sinistra: “Ho sperimentato come i lavoratori e le persone di colore siano ingiustamente emarginati e lasciati indietro nella società”. Il neoeletto ha un passato da attivista, iniziato dopo la sparatoria di massa a Newtown, in Connor, nel 2012. Uno dei punti centrali del programma di Frost è infatti proprio la prevenzione della violenza con armi da fuoco, oltre al grande sostegno dato a politiche progressiste come l’assicurazione sanitaria federale “Medicare” per tutti e il New Green Deal. Nel corso della campagna elettorale è riuscito a raccogliere oltre 2,5 milioni di dollari, appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders, dai senatori del Massachusetts Elizabeth Warren e Ed Markey.

