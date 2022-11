Premio sviluppo sostenibile 2022, cresce in Italia la green economy

ROMA – Scarti della vinificazione che diventano elettricità rinnovabile in Emilia Romagna; un progetto per promuovere l’agricoltura biologica, l’agroecologia, la tutela della biodiversità nelle Colline Metallifere; una tecnologia di accumulo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Il Premio Sviluppo Sostenibile 2022, istituito per il dodicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group con il patrocinio del MITE, ha trovato il podio per le aziende italiane leader della green economy. Al premio, nel 2019, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Il premio, che quest’anno ha visto in concorso tre settori, economia circolare, capitale naturale e start up per il clima, ha attribuito la medaglia d’oro a Caviro Extra di Faenza; a Il DRAGO delle colline metallifere A,PS, di Marsiliana di Massa Marittima e a Energy Dome di Milano. Accanto a queste tre aziende che saliranno sul gradino più alto del podio, ce ne sono altre segnalate che riceveranno un diploma di riconoscimento.

“Il Premio- dice Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile- è nato per far conoscere e promuovere le migliori pratiche e migliori innovazioni nei vari settori della green economy. Ogni anno abbiamo visto crescere il numero delle aziende che vi hanno partecipato e la qualità dei progetti.: un buon segno di vitalità delle nostre imprese e delle start up che stanno facendo della sostenibilità la loro cifra”.

Come in ogni edizione sono state premiate quelle realtà imprenditoriali che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali, positivi risultati economici e occupazionali, nonché della loro potenziale di diffusione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it