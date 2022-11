Giulia Salemi gioisce per Alessia Piperno. Poi chiede all’Italia: “Pensa anche alle donne iraniane”

ROMA – “Grazie a Dio e alla diplomazia Italiana Alessia Piperno dopo essere stata 43 giorni in un carcere Iraniano oggi è libera. Cara Italia ora però non fermarti e pensa anche alle donne Iraniane che ogni giorno vengono private dei loro diritti!”.

Liberaaaaa!

Grazie a Dio e alla diplomazia Italiana Alessia Piperno dopo essere stata 43 giorni in un carcere Iraniano oggi è libera🤍Cara Italia ora però non fermarti e pensa anche alle donne Iraniane che ogni giorno vengono private dei loro diritti! #AlessiaPiperno #MahsaAmini — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 10, 2022

Lo ha scritto su Twitter l’influencer e attivista italio-persiana Giulia Salemi commentando il rilascio di Alessia Piperno, l’italiana in carcere in Iran da 43 giorni. Giulia Salemi qualche settimana fa era intervenuta alla trasmissione Le Iene per inviare alle donne iraniane un video-messaggio in lingua persiana.

