Sinagoga di Trieste sfregiata con scritta antisemita a 84 anni dalla ‘Notte dei cristalli’

TRIESTE – La facciata della sinagoga di Trieste è stata imbrattata questa note con una scritta antisemita, proprio nell’anniversario della ‘Notte dei cristalli’, 9-10 novembre 1938, quando iniziò in tutta la Germania la fase più sanguinaria dell’antisemitismo nazista. Mentre la Digos di Trieste indaga, numerose sono infatti le telecamere non solo attorno alla sinagoga, ma in tutta la zona, e sono iniziati i lavori per rimuovere la scritta, arrivano le reazioni di condanna degli esponenti politici regionali.

“Tutta la mia solidarietà personale e istituzionale– fa sapere su Facebook il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga- alla Comunità ebraica di Trieste che ha visto sfregiata la propria sinagoga con indegne scritte antisemite. Un gesto vile che va condannato con fermezza. Combattiamo l’ignoranza, difendiamo la libertà e la democrazia”, conclude.

“Un gesto di una gravità inaudita“, commentano in una nota i consiglieri del gruppo del M5s in Consiglio regionale, esprimendo “solidarietà alla comunità ebraica”. E concludono: “In una data tristemente significativa, come l’anniversario della ‘Notte dei cristalli’, questo atto assume connotati ancora più inquietanti”.

Le scritte comparse sulla facciata della tempio ebraico di Trieste, evidenzia in una nota il capogruppo regionale Pd, Diego Moretti, “sono ignobili e il fatto che siano comparse proprio nell’anniversario della ‘Notte dei cristalli’ rende questo gesto ancora più deprecabile. Nel condannare questo gravissimo fatto, manifestiamo la nostra vicinanza alla comunità ebraica del territorio”.

