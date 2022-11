Cane cade dall’argine a Bologna: liberato dopo un’ora dai rovi

BOLOGNA – La solita passeggiata del mattino si è trasformata in una brutta avventura per Nutella, il cagnolino che oggi a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, è caduto dall’argine del fiume ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto questa mattina.

A PASSEGGIO, SI DIVINCOLA DAL GUINZAGLIO

Come ogni giorno, l’animale era a passeggio con il suo proprietario sul lungofiume. A un certo punto, Nutella è riuscito a divincolarsi dal guinzaglio ed è scappato via, facendo perdere le sue tracce e finendo poi nella scarpata dell’argine del fiume Savena. Alcuni cittadini, sentendo i suoi guaiti sotto al ponte, hanno allertato sia i Vigili del Fuoco sia la Polizia Locale.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Dopo le prime ricerche, il cane è stato individuato tra i rovi e ci è voluta circa un’ora ai pompieri per riuscire a liberarlo. Nutella ne è uscito impaurito, ma per fortuna illeso, a parte qualche graffio. Il cagnolino è stato quindi accudito in attesa dell’arrivo del proprietario, che è stato rintracciato dalla Polizia locale attraverso il lettore del microchip dell’animale.

