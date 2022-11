Sgarbi snobba i bronzi di San Casciano: “Non c’è paragone con quelli di Riace”

REGGIO CALABRIA – “I Bronzi di Riace sono tra le opere più alte espresse dalla civiltà antica, i bronzi di San Casciano sono opere di produzione media e di qualità media e di interesse culturale. Stabiliscono un nesso tra gli etruschi e i romani. Non faccio fatica a dire che non c’è possibilità di paragonare tra le due scoperte. Il primato dei Bronzi di Riace è nella loro stessa natura estetica”. Così il sottosegretario ai Beni culturali Vittorio Sgarbi oggi a Reggio Calabria, al Museo nazionale archeologico, in occasione del convegno internazionale ‘I Bronzi di Riace, 50 anni di studi e ricerche’.

