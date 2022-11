Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!



“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI



ECCO COSA FARE IL 12 NOVEMBRE

Ore 15.30 – HIC SUNT PIRATES! CACCIA AL TESORO DIDATTICA SULL’ISOLA TIBERINA

Visita Guidata e Attività per Bambini da 4 a 11 anni con le loro Famiglie

Sull’Isola Tiberina sono arrivati i pirati! Dalle peggiori osterie di Roma fino ai salotti della nobiltà capitolina, gira voce che sull’Isola Tiberina sono sbarcati i pirati! Ciurme di avventurieri si sfidano alla ricerca dei tesori dell’isola, esplorando fortezze inespugnabili e antichi ospedali, sfidando culti ancestrali e rapide da brivido. Unitevi a questa caccia al tesoro nella storia e nell’archeologia con Cicero in Rome, in una visita guidata con attività didattica unica e originale per scoprire qual è il vero tesoro dell’Isola Tiberina!

COSTO 10 € a partecipante (sia adulti che minori)

Prenotazione obbligatoria su Cicero in Rome

Ore 16.30 SKATING AROUND

Parata urbana da The Spot (skate park) al Teatro del Lido

Da The Spot al Teatro del Lido, una grande festa per celebrare l’urban art in tutte le sue forme.

Jam session di danza e musica hip-hop, skaters e una marching band, per terminare nel cortile del Teatro del Lido con la poster art live e due performance di danza urbana a cura di Rozenn Corbel intitolate Visuali 1 e 2. L’evento coinvolgerà l’ampia comunità di artisti/e street del territorio e sarà realizzato in collaborazione con The Spot, associazione che gestisce lo skate park, ormai polo di riferimento sportivo e culturale che accoglie migliaia di skaters ogni settimana, il collettivo artistico a-DNA Project e la compagnia Incontempo.

EVENTO GRATUITO PER TUTTI

The Spot Roma è in via Nostra Signora di Bonaria

L’iniziativa fa parte di “Le città possibili – invasioni artistiche”. Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Skate Park ph viviana mancini

ECCO COSA FARE DOMENICA 13 NOVEMBRE

Doppio appuntamento all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”



Ore 11.00 FIABE JAZZ: CENERENTOLA ROCK

Dai 3 anni

Lo spettacolo di musica e teatro inserito nel calendario del Roma Jazz Festival trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. L’appuntamento, dedicato alla protagonista di una delle favole più antiche e popolari di sempre, porterà sul palco un gioco di immagini, suoni e parole con due attori e un musicista pronti a far rivivere la storia attraverso situazioni esilaranti, parrucche, oggetti scenici, musica originale dal vivo e tanta ironia.

COSTO: 12 euro adulti, 8 euro i bambini

Sala Borgna, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Viale Pietro De Coubertin, 10



Ore 18.00 LET’S SAVE THE PLANET -JAZZ CAMPUS ORCHESTRA

Dai 6 anni

Ancora nella sala Borgna, nell’ambito del Roma Jazz Festival, va in scena ‘Let’s Save the Planet’ con la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi. Un concerto i cui protagonisti sono bambine, bambini, ragazze e ragazzi tra i 7 e 14 anni. Tra celebri standard a brani originali di Nunzi sul palco anche l’attrice Maria Chiara Giannetta che porterà gli spettatori in un affascinante racconto alla scoperta del nostro Pianeta, l’unico che abbiamo, della sua tutela e del rapporto con l’uomo.

La Jazz Campus Orchestra è nata nel 2019 come progetto della Fondazione Musica per Roma con l’obiettivo di sviluppare nei bambini e ragazzi l’interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio. L’Orchestra è un piccolo miracolo italiano che ha già collezionato numerose esibizioni in eventi prestigiosi.

COSTO: 12 euro adulti, 8 euro i bambini

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, viale Pietro De Coubertin, 10

Roma, Casa del Jazz 10 04 2022 Orchestra Jazz Campus diretta da Massimo Nunzi © Fondazione Musica Per Roma / foto Musacchio, Ianniello, Pasqualini

Ore 16.00 RATATOUILLE INCONTRA MADAME PASTICCIO

Laboratorio di cucina, merenda preparata dai bimbi e visione del film.

Dai 4 ai 7 anni negli spazi dell’Associazione Sbagliando s’impara – Senza genitori

Una pasticcera e una ‘racconta-storie’ si incontrano tra Parigi e Roma, ricreando nella città eterna le magie di un topino sopra le righe e talentuoso. Jessica Zanella e Laura D’Uffizi accolgono bambine e bambini in un laboratorio dove mettere le mani in pasta, giocare con la fantasia e sperimentare ricette e sapori. Un pomeriggio senza i più grandi per fare biscotti e guardare in compagnia il classico della Walt Disney ‘Ratatouille’.

Costo 15 euro – info e prenotazioni 347.7002125

Associazione Sbagliando, via San Genesio, 11 (zona Piazzale delle Province)

La durata dell’evento è dalle 16.00 alle 19.00

