Tg Cultura, edizione del 10 novembre 2022

SCOPERTI I BRONZI DI SAN CASCIANO, RISCRIVERANNO LA STORIA

Eccezionale scoperta archeologica a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, dove sono emerse da uno scavo 24 statue in bronzo in perfetto stato di conservazione. Si tratta del rinvenimento più importante dopo quello dei celebri ‘bronzi di Riace’, avvenuto nel 1972. Gli straordinari reperti riscriveranno la storia dell’antica statuaria in bronzo di età etrusca e romana. “Un ritrovamento eccezionale, che conferma una volta di più che l’Italia è un Paese di tesori immensi e unici”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A San Casciano, grazie ai recenti finanziamenti del Mic, nascerà un nuovo museo per ospitare i reperti.

DAL 25 NOVEMBRE LA 40ESIMA EDIZIONE DEL TORINO FILM FESTIVAL

Con 173 film, di cui 81 anteprime mondiali e 10 internazionali, dal 25 novembre al 3 dicembre torna il Torino film festival sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema. Arrivata alla sua 40esima edizione, la kermesse segna il ritorno in sala del pubblico e inaugura Casa festival, una cittadella del cinema aperta al pubblico e situata nel suggestivo scenario della Cavallerizza Reale, nel centro di Torino. Tanti gli ospiti attesi: da Malcolm McDowell, che festeggerà a Torino i 50 anni di Arancia meccanica e riceverà dal Museo Nazionale del Cinema la Stella della Mole, a Toni Servillo, da Mario Martone a Paolo Sorrentino, fino a Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

ANGHIARI CITTÀ DELLA DONNA CON UNA GRANDE MOSTRA DIFFUSA

Il borgo medievale toscano di Anghiari diventa città della Donna con una esposizione che fino all’8 marzo popolerà quattro prestigiosi spazi del suo centro storico. Storie di Donne, questo il titolo della mostra diffusa tra Museo della Battaglia e di Anghiari, Museo di Palazzo Taglieschi, Chiesa di Sant’Agostino e Palazzo Pretorio, esporrà rappresentazioni iconografiche di Eva, Maria, Maria Maddalena, Santa Caterina, Leda, Medea e Penelope realizzate da grandi maestri quali Michelangelo, Dürer, Jacopo della Quercia, Giovanni dal Ponte, Goya e Manet fino ad arrivare allo scultore romagnolo Ilario Fioravanti.

CINEMA E NUOVE DATE NEGLI STADI PER VASCO ROSSI

Nuove date negli stadi per Vasco Rossi che proseguirà il tour di quest’anno in altre città: 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno a Roma, 22 e 23 giugno a Palermo, che dopo 30 anni riapre lo stadio ai concerti, e 28 e 29 giugno a Salerno. “Sono stati degli anni brutti e finalmente sono finiti. Continuiamo a fare musica per rimanere in un’altra dimensione”, ha detto Vasco entusiasta di tornare live. L’annuncio è arrivato in occasione dell’anteprima di ‘Vasco Live – Roma Circo Massimo’, il documentario che racconta i due concerti-evento nella Capitale dello scorso 11 e 12 giugno che hanno raccolto 140.000 fan. Il film, diretto da Pepsy Romanoff, è al cinema il 14, 15 e 16 novembre.

