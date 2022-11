Renzi: “Sui migranti show crudele. Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita”

ROMA – “Il governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Stare per una settimana sui media a dire ‘La pacchia è finita, non possono scendere tutti’, lasciando a bordo delle navi alcune decine di migranti con i fari delle TV puntati addosso mentre tutti i giorni migliaia di migranti entrano in Italia da altre parti era una pura speculazione mediatica. Alla fine, ovviamente, sono scesi tutti”. Matteo Renzi lo scrive nella sua Enews. “Lo show inutile e crudele è finito, le trasmissioni possono occuparsi di altro, i migranti vengono fatti scendere- dice Renzi- A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull’immigrazione”.

LEGGI ANCHE: La Commissione Ue tuona: “Fare sbarcare immediatamente i migranti della Ocean Viking”

RENZI: IDENTITA’, CLIMA E MIGRANTI, PRONTO A DISCUTERE CON CHIUNQUE

“Mi piacerebbe una discussione su come la cultura salvi l’identità di un popolo dall’anonimato (a proposito: bellissima la scoperta di San Casciano dei Bagni) e di come ci sia bisogno di una riflessione sulla crisi demografica e sugli effetti del climate change (Sharm el-Sheikh segnerà una svolta reale?) sui flussi migratori. Su questi temi io sono pronto a discutere con chiunque”, ha detto Matteo Renzi. “Se il tema invece è lasciare qualche decina di disperati su una nave per consentire al governo di fare spot elettorali quando la campagna elettorale è finita da un mese mi sembra profondamente ingiusto- dice Renzi- Io sono per la sicurezza e per la legalità, non per la demagogia e la crudeltà”.

LEGGI ANCHE: Pd combat, Letta rompe con Renzi: “È una stampella di Meloni”

TERREMOTO. RENZI: SI VERGOGNI CHI LO ASSOCIA ALLE TRIVELLE IN ADRIATICO

Quanto alle polemiche che associano il terremoto di ieri alle trivelle i leader di Italia Viva afferma: “Sul terremoto. A quelli che dicono che c’è stato il terremoto nelle Marche ieri perché sono state autorizzate le estrazioni di gas la settimana prima, dico semplicemente: vergognatevi. C’è un limite alla decenza, voi lo avete superato. Nel frattempo io depositerò in Senato la mia proposta di legge, o, al primo provvedimento utile, un emendamento per il ripristino dell’unità di missione ‘Italia Sicura’ all’interno del progetto Casa Italia”, aggiunge Renzi.

LEGGI ANCHE: Renzi: “Non mi fido a farmi curare da un medico no vax“

FISCO. RENZI: RINVIO SCADENZE SOCIETÀ CALCISTICHE? O PER TUTTI O PER NESSUNO

“Pare che il Governo voglia aiutare le società professionistiche di calcio con un emendamento ad hoc per rinviare alcune scadenze fiscali. Io sono un grande amante del calcio ma dico una cosa semplice: siamo impazziti? Diamo un aiuto fiscale solo alle società di calcio magari per consentire di fare il mercato di gennaio con più liquidità? Non scherziamo! Se dobbiamo fare una misura fiscale per le aziende, deve valere per tutti. Soprattutto per le piccole e medie imprese, non per le società di calcio di serie A. O per tutti o per nessuno. Se faranno una norma ad hoc sul calcio, io per primo – tifoso sfegatato – affronterò la rabbia dei tifosi per spiegare perché voto contro senza se e senza ma”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it