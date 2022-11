Guardia di finanza di Chioggia scopre tre quintali di vongole pescate irregolarmente e le rigetta in mare

VENETO – La Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia ha intercettato ieri mattina tre pescherecci impegnati nella raccolta di vongole in violazione ai limiti di pesca.

TRE PESCHERECCI COINVOLTI, SANZIONI PER 8.000 EURO

I tre quintali di molluschi raccolti, che al momento della scoperta erano ancora vivi, sono stati rigettati in mare per tutelare sia l’ecosistema della laguna di Venezia che il mercato e la concorrenza degli operatori del settore. L’operazione ha portato a sanzioni per 8.000 euro.

LEGGI ANCHE: Vongole, in Italia si potrà continuare a pescarle anche di taglia ‘small’



Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it