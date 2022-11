Roma, fiamme a Villa Massimo: distrutta l’ex casina dei pini

ROMA – Ha preso fuoco nella notte l’ex casina dei pini di Villa Massimo, nei pressi di piazza Bologna a Roma, abbandonata e in disuso da diversi anni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, che ha causato alcuni danni a una palazzina a ridosso dell’area. L’incendio ha completamente distrutto il manufatto in legno grande tra i 300 e i 400 metri quadrati. Per domare le fiamme sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.

Il chiosco negli anni passati è stato protagonista di un lungo contenzioso tra il Comune di Roma e l’ex concessionario dell’area verde a causa di alcune strutture che non avrebbero rispettato i vincoli.

