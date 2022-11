VIDEO| ‘Autumn Beat’, Dikele riscrive l’Italia con gli attori di seconda generazione

ROMA – Trent’anni (compiuti quest’anno), successo, voce influente, intuizione, determinazione, instancabile business man, direttore di Esse Magazine e autore di cinque libri. Lui è Antonio Dikele Distefano, nato a Busto Arsizio da genitori angolani, il ‘Pippo Baudo’ degli attori e delle attrici neri italiani di seconda generazione: li ha scoperti per ‘Zero’, la serie Netflix liberamente tratta dal suo romanzo ‘Non ho mai avuto la mia età’ e per il suo debutto alla regia con ‘Autumn Beat’ (co-scritto con Massimo Vavassori). Da oggi su Prime Video, con cui ha firmato un Creative Overall Deal (per intenderci, Dikele e la piattaforma realizzeranno molti progetti insieme), il film Original Italiano è il racconto di formazione di Tito (interpretato da Hamed Seydou, esordiente di Torino) e Paco (Abby 6ix, rapper del quartiere Barona, Milano): due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno, ovvero sfondare nel mondo del rap e far sentire la propria voce attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna, Ife (Geneme Tonini, vista in ‘Backstage – Dietro le quinte’) mettono alla prova il loro legame in una storia lunga tre decenni. Nel cast anche Dylan Magon (rapper già visto in ‘Zero’) e la partecipazione straordinaria di Gué, Ernia, Sfera Ebbasta e Tredici Pietro.

‘Autumn Beat’ è molto più di un film. È un ritratto della seconda generazione di neri italiani che non ha bisogno di fare politica per far sentire la propria voce. Qui a parlare sono i sentimenti, una famiglia che cambia con il tempo, l’urgenza di trovare la propria strada: temi universali in cui tutti possono riconoscersi, sentirsi a casa, non avere più paura di sentirsi fragili e non sentirti inadeguati in nessun posto.

‘Autumn Beat’ è co-prodotto in Italia da Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito per Indiana Production e da Amazon Studios.

