Cop26, il monito di Johnson: “Rischiamo un fallimento colossale sul clima”

ROMA – Alla Cop26 “il rischio di fallimento è colossale e sarebbe un assoluto disastro per il pianeta“. Il primo ministro inglese Boris Johnson lo dice rispondendo alle domande nel corso di una conferenza stampa alla Conferenza Onu sul clima in corso a Glasgow. L’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media globale entro +1.5 gradi, deciso nel 2015 alla Cop21 di Parigi “è in bilico”, aggiunge Johnson, “ma non vuol dire che è impossibile” salvarlo, intanto “i leader nel mondo stanno chiamando i loro negoziatori spingendoli ad agire per mantenerlo in vita ma non è ancora possibile dire sia un risultato ottenuto“.

Un risultato “è alla nostra portata”, aggiunge Johnson nel corso della conferenza stampa, “la Cop26 è ai suoi giorni finali, dobbiamo solo raggiungerlo insieme e coglierlo”, e mentre “entriamo nelle ultime ore della Cop, ho chiesto ai colleghi leader: ci volete aiutare a cogliere questa opportunità o la ostacolerete?“. Il primo ministro britannico avverte che “il mondo troverebbe incomprensibile se fallissimo e il contraccolpo sulle persone sarebbe immenso e duraturo, e francamente ci meriteremmo le loro critiche”, perché in Scozia “abbiamo deciso cosa fare, ci manca solo il coraggio per darci da fare e realizzarlo“. Infatti “qui a Glasgow il mondo è più vicino di quanto sia mai stato a segnare inizio della fine del cambiamento climatico di origine umana“, sottolinea Johnson, e questo sarebbe “il più grande regalo che possiamo garantire ai nostri figli e nipoti, alle generazioni non ancora nate”.

“ALLA COP21 DI PARIGI BUONI RISULTATI, POI SOLO PACCHE SULLE SPALLE”

La Cop21 di Parigi, della quale la Cop26 in corso dovrebbe scrivere il ‘libro delle regole’ per implementarne l’accordo, “è stato un momento significativo nella lotta per il clima, ma alla fine era una promessa di azioni che si sarebbero dovute fare per qualcosa che sarebbe dovuto arrivare”, ma “è stato davvero frustrante vedere i Paesi passare sei anni a darsi pacche sulle spalle per quanto avevano raggiunto a Parigi” senza agire, secondo Johnson. Oggi, prosegue, “non ci sono scuse, perché sappiamo cosa è in gioco qui e ora. Dobbiamo essere più ambiziosi e dobbiamo avere piani più credibili da implementare” per “accorciare la distanza fra dove siamo e dove dovremmo essere“, e “per tenere il target di +1.5 gradi vivo e rendere Parigi il successo che merita di essere”.

Nei giorni scorsi, aggiunge Johnson, “ho avvertito tutto dei rischi del falso ottimismo” perché “non sarà facile dopo un’ondata di accordi positivi”, come quelli sul metano, sulla finanza e sulla deforestazione la scorsa settimana “ora le negoziazioni si stanno facendo dure“. Ciò detto, “abbiamo pochi giorni rimasti e c’è un enorme ammontare di cose da fare”, prosegue Johnson, e passando alle metafore rugbistiche “abbiamo fatto la differenza, abbiamo mosso la palla nel campo” e “la meta è in vista”, conclude, “ma serve una spinta determinata”.