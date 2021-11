Francia, calciatrice Psg presa a sprangate. La polizia arresta una compagna di squadra

(Foto dal profilo Instagram di Kheira Hamraoui)

ROMA – Accusata di aver fatto pestare la compagna di squadra. La calciatrice Paris Saint-Germain femminile Aminata Diallo è stata arrestata dalla Polizia Regionale di Versailles nell’ambito delle indagini sulla grave aggressione subita giovedì scorso dalla sua compagna di squadra Kheira Hamraoui. Il sospetto degli inquirenti è che Diallo sia la “mandante” dell’aggressione subita da Hamraoui da due uomini incappucciati dopo aver trascorso una serata al ristorante Bois de Boulogne di Parigi con le sue compagne di squadra.

Kheira Hamraoui, la calciatrice del Psg aggredita giovedì (Foto Instagram)

La donna è stata colpita alle gambe con una spranga di ferro, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Poissy, dove le sono stati applicati diversi punti alle gambe e alle mani. Le indagini hanno collegato Aminata Diallo all’aggressione, ma il suo ruolo è ancora da chiarire.

Aminata Diallo, la calciatrice arrestata per l’aggressione alla compagna Hamraoui (Foto Instagram)

Dopo aver appreso dell’arresto di Aminata Diallo, il Psg ha rilasciato un comunicato confermando che la giocatrice si trova in questura: “Il Paris Saint-Germain prende atto del fermo di polizia di Aminata Diallo questa mattina da parte del Versailles SRPJ nell’ambito del procedimento aperto a seguito di un attentato di giovedì sera contro giocatori del Club. Il Paris Saint-Germain condanna fermamente le violenze. Dal pomeriggio di giovedì 4 novembre il Club ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dei suoi giocatori. Il Paris Saint-Germain sta collaborando con Versailles SRPJ per far luce sugli eventi”.