‘Professione futuro’, oggi protagonista l’ITS TAM di Biella

ROMA – Protagonista della puntata di ‘Professione futuro‘, andata in onda oggi, mercoledì 10 novembre, è Biella, centro laniero per eccellenza, per raccontare l’ITS TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda) che, secondo un monitoraggio, risulta tra i migliori a livello nazionale. Un corso biennale gratuito con 800 ore di stage, svolto nelle più grandi aziende del settore, nel quale nascono tecnici in grado di facilitare il raccordo tra diversi ambiti di attività aziendali.



‘Professione futuro’ è un programma che nasce con l’intento di far conoscere meglio e promuovere l’Istruzione tecnica, professionale e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) attraverso un racconto in 12 puntate. La nuova trasmissione, voluta dal ministero dell’Istruzione, mostra concretamente quali sono i momenti nei quali si struttura il percorso formativo: le competenze in ingresso, il curriculum, le figure di cui si compone il corpo docente, l’interazione con il mondo delle imprese, gli sbocchi occupazionali. Le puntate, in onda tutti i mercoledì alle 11.30 (e in replica alle 15.30 e alle 19.30) su Rai Scuola (canale 146 del digitale terrestre), online su RaiPlay (sottotitolato per non udenti) e sul portale web di Rai Scuola, sono dedicate, in maniera equivalente, a Istituti tecnici, professionali e ITS.