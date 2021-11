Percorsi di uscita dalla violenza delle donne, convegno dell’Associazione Demetra sulle criticità del processo civile

di Laura Monti

ROMA – Inizierà alle 15.30 del prossimo 22 novembre l’incontro organizzato dall’associazione ‘Demetra, donne in aiuto’ dal titolo ‘Processo civile: criticità e aspetti positivi nei percorsi di uscita dalla violenza delle donne’. A intervenire all’evento, pensato in vista della Giornata internazionale contro al violenza sulle donne, sarà la giornalista dell’Agenzia di stampa Dire Silvia Mari, insieme a Fabio Roia, magistrato e presidente del Tribunale dei minori, e all’avvocato Antonio Voltaggio.

L’evento si svolgerà online e potrà essere seguito in diretta sulla pagine Facebook o sul canale Youtube di Demetra. Oltre a questo, Demetra ha organizzato altri tre incontri online: ‘Il non riconoscimento della violenza nei tribunali civili e per i minorenni: la ricerca del gruppo di avvocate Dire e la vittimizzazione delle donne in tribunale’, previsto per il 18 novembre; ‘Affido minori e separazione: i pregiudizi e gli stereotipi sulle donne dei consulenti tecini d’ufficio e il non riconoscimento del trauma della violenza’, il 19 novembre e ‘Come tu mi vuoi: le disparità subita dalle donne, chi ci vuole spavalde chi ci vuole umili’, che si terrà il 28 novembre.