Catania, crolla tetto al liceo Boggio Lera: classi evacuate

CATANIA – “Questa notte è caduto un tratto di tetto alla fine di uno dei corridoi della sede centrale di via Vittorio Emanuele. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’accaduto manifesta le condizioni in cui versa l’edificio e la mancanza di manutenzione ordinaria”. Così all’agenzia di stampa Dire Donato Biuso, dirigente scolastico del liceo E. Boggio Lera di Catania, commenta il crollo di una porzione di tetto che ha sfondato il sottotetto, facendo riversare sul pavimento sottostante detriti, tegole e materiale pesante. Il cedimento del solaio ha interessato anche un’aula dello stesso plesso.



“Abbiamo fatto transennare l’area interessata – prosegue il preside – e abbiamo fatto rimanere i ragazzi in classe, fino all’arrivo dei vigili del fuoco”. Dopo il sopralluogo dei tecnici della Città metropolitana di Catania, titolare dell’immobile, tutti gli studenti e le studentesse sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale. “A febbraio – dettaglia Biuso – sono in programma lavori di ristrutturazione dei tetti. Da tre anni sono preside di questa scuola e in tutto questo periodo i tetti non sono mai stati controllati. Tutti i tetti dell’edificio sono da sistemare, stiamo parlando di un edificio del tardo Seicento. Domani tutte le classi di entrambi i plessi – conclude il preside – svolgeranno le attività in Dad. Dal giorno successivo, faranno i doppi turni”.