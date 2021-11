Maturità, la petizione degli studenti: “No agli scritti”

ROMA – “Noi studenti maturandi chiediamo l’eliminazione delle prove scritte agli esami di maturità 2022, poiché troviamo ingiusto e infruttuoso andare a sostenere degli esami scritti in quanto pleonastici. I professori curricolari, nei cinque anni trascorsi, hanno avuto modo di toccare con mano e saggiare le nostre capacità”. Gli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, si mobilitano con una petizione online per chiedere al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di eliminare, anche per quest’anno, le prove scritte di maturità.



“Abbiamo passato terzo e quarto anno in DAD, penalizzandoci, distruggendo parte delle nostre basi che ci sarebbero dovute servire per gli esami- aggiungono gli studenti nel testo della loro petizione- L’ulteriore stress di esami scritti remerebbe contro un fruttuoso orale indispensabile come primo passo verso l’età adulta”. La petizione, online su change.org, ha già raggiunto più di 35mila firme.