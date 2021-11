Tg Eur, edizione di settembre 2021: nuvola e Palazzo Congressi protagonisti tra musica, arte e sostenibilità

– DA PATTI SMITH A BILL VIOLA, ALL’EUR DIECI MESI DI CULTURA PER ‘RIEMERGERE’

Concerti, festival di cinema, videoarte e fotografia, fiere dell’editoria e dell’arte contemporanea, messe musicali e lunghe notti sonore, appuntamenti orchestrali, mostre d’arte e incontri con i rappresentanti del mondo del giornalismo e della cultura, omaggi a grandi scrittori e a icone pop, eventi speciali e progetti riservati ai più piccoli: oltre 100 eventi artistico-culturali rivolti a tutte le fasce d’età che vedono protagonisti più di 600 tra artisti ed esponenti della cultura per quasi dieci mesi di programmazione. È Riemergere, prima edizione, lo straordinario programma di eventi ideato da Eur Culture per Roma e realizzato da Eur Spa con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che dal 15 settembre 2021 al 29 giugno 2022 sta trasformando l’iconica Nuvola di Massimiliano Fuksas, il Palazzo dei Congressi e l’intero complesso urbanistico in una nuova centralità della cultura capitolina e non solo.

– VIDEOCITTÀ 2021, MUSICA E IMMAGINI HANNO CONQUISTATO OLTRE 8.000 PERSONE

Si è conclusa, con la partecipazione di oltre ottomila persone, la quarta edizione di Videocittà, il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli, presidente Anica, che quest’anno è tornato a popolare il quartiere Eur con musica, immagini, visioni, arte, video, talk ed emozioni che hanno lasciato il pubblico senza parole. “Queste sfide ci hanno permesso di crescere e rafforzarci ulteriormente in termini organizzativi e logistici– ha sottolineato Francesco Dobrovich, direttore artistico della manifestazione- Siamo riusciti a proporre eventi in contemporanea su tre location diverse, con un’offerta culturale rivolta ad audience diversi: underground, classico, pop, trap, trendsetter, appassionati e curiosi, ma soprattutto abbiamo portato in Italia un nuovo modo di vivere lo spazio pubblico, trasformando le architetture monumentali in veri e propri Teatri Multimediali Temporanei, capaci di accogliere contaminazioni irripetibili e creare asset di comunicazione unici per offrire una nuova modalità di racconto del nostro patrimonio in un’ottica internazionale”.

– ‘SUSTAINABLE PLACES’, AL PALAZZO DEI CONGRESSI L’OSSERVATORIO SULLE SMART CITY

Transizione digitale, ecologia e cultura. È stato questo e molto altro ‘Sustainable Places’, l’osservatorio sulle smart city con un focus sul rapporto tra innovazione e città. Inaugurata a Roma il 28 settembre, l’iniziativa, ospitata da Eur Spa nel Palazzo dei Congressi, ha portato nella Capitale ricercatori e ospiti internazionali per condividere esperienze, risultati, esigenze ed opportunità delle città intelligenti. Tre pomeriggi di workshop e presentazioni nell’ambito di più di 50 focus specialistici. “È un format dedicato all’innovazione nel mondo dell’impresa, della ricerca e della sostenibilità urbana- ha spiegato all’agenzia Dire Alberto Sasso, presidente di Eur Spa- Expo 2030, Giubileo e G20, che sarà ospitato proprio qui all’Eur a fine ottobre: sono tutte tematiche che portano grande attenzione su Roma, la progettualità e la sua visione di futuro come modello per altre città”.

– CON ‘RITRATTI DI NUVOLA’ DELOGU RACCONTA IL CENTRO VACCINALE

Tre ragazzi appena maggiorenni guardano orgogliosi l’obiettivo che punta su di loro, un uomo sorridente nonostante la mascherina, una adolescente accompagnata dalla sua mamma in posa accanto a lei. In tutto 33 scatti, “perché 33 è un numero medico”, ha raccontato Marco Delogu, fotografo di fama internazionale e autore di ‘Ritratti di Nuvola’, la mostra fotografica inaugurata nello spazio avveniristico di Massimiliano Fuksas. Non solo foto, però, perché Delogu ha realizzato anche un documentario, ‘Giorni di Nuvola’, durante le attività mediche. “Siamo contenti di ospitare questa bellissima mostra e il breve documentario sul nostro centro vaccinale- ha detto l’amministratore delegato di Eur spa, Antonio Rosati- che crediamo abbia dato un contributo rilevante nella percezione della sicurezza alla campagna di vaccinazione. Ne usciamo più forti ed è il giusto tributo a tutti coloro – sanitari, operatori e nostri dipendenti – che con entusiasmo hanno prestato un servizio di cui essere orgogliosi”.