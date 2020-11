Donne, Sabbadini: “Vergogna che le statistiche sulla violenza in Europa non abbiano dignità come le altre”

ROMA – “Le statistiche sulla violenza non hanno pari dignità come le altre. Questa è una vergogna, io sono anni che combatto”. Lo ha denunciato con forza Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale Area statistiche sociali e demografiche dell’Istat, nel corso del suo intervento al convegno online ‘È un’impresa dire no alla violenza’.

“Un grosso balzo dell’attenzione sulla violenza l’hanno dato non solo i centri antiviolenza”, osserva la statistica sottolineando come “quando quei numeri sui milioni di donne” coinvolte “diventano pesanti” in base a “statistiche ufficiali, ci si deve fare i conti, soprattutto se le donne hanno la capacità di valorizzarli e di farli sentire. Pure sulle statistiche non è affatto facile, la battaglia è lunga”, confessa la studiosa che invita a “serrare le file, prendere quei due-tre punti per mettersi d’accordo e andare avanti come treni, indipendentemente dalle nostre posizioni”.

LEGGI ANCHE: Violenza sulle donne, Bonetti: “Fondamentale creare una comunità. Il 26 novembre conferenza straordinaria con chi la contrasta”