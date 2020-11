Si rischia l’import di peste suina, Emilia-Romagna stoppa le lepri

La risposta del Servizio territoriale non si è fatta attendere. “È arrivata in pochissimo tempo e per questo vogliamo innanzitutto dire il nostro grazie per la rapidità e i contenuti che non possono che trovarci completamente d’accordo”, dice la Cia.

Nella comunicazione inviata all’associazione si rimarca infatti che il presentarsi della peste suina (non trasmissibile agli esseri umani) in un territorio “mette fortemente a rischio gli allevamenti di suini che, se anche non fossero colpiti direttamente, si troverebbero a non poter commercializzare i propri animali a causa delle misure di contenimento provocando danni economici milionari”. Si spiega poi che tutto ciò che proviene da aree infette (Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina, Slovacchia, Serbia, Moldavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Belgio e Grecia) è “potenzialmente vettore del virus”, compresi automezzi e oggetti come: casse di trasporto, animali, trofei di caccia e carni. Il servizio regionale evidenzia anche che la lepre “è un animale fragile, soggetto a diverse malattie e l’importazione di capi di cattura dall’estero non fa che aumentare il rischio di diffondere nuove epidemie mettendo a rischio le popolazioni locali”.

Del resto, indipendentemente dall’emergenza della peste suina, il piano faunistico venatorio regionale sconsiglia fortemente l’importazione delle lepri. La conclusione del documento regionale è quindi netta: “Il servizio regionale non autorizzerà l’immissione dall’estero”.