Coronavirus, a Palermo divieto di stazionamento dalle 16 alle 22 e nei weekend

PALERMO – Divieto di stazionamento dalle 16 alle 22, dal lunedì al venerdì, nel centro storico di Palermo e nella zona Libertà-Politeama. Questo il contenuto di una ordinanza che il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, firmerà nelle prossime ore e che è stata anticipata dallo stesso Orlando nel corso di una conferenza stampa in remoto. Il divieto di stazionamento sarà esteso a tutte le ore di sabato e domenica e, sempre nei week-end, a tutte le zone balneari della città come Mondello e Sferracavallo. “Sarà possibile passeggiare ma non fermarsi e stazionare – ha spiegato Orlando -. Si tratta di un provvedimento necessario perché serve ad evitare il contagio e a far comprendere che sono seriamente preoccupato di quello che può accadere”. Nello scorso week-end tanti palermitani, approfittando del bel tempo, si sono riversati nelle strade del centro storico e nella spiaggia di Mondello.

