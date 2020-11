Bologna, le speranze dei bimbi in lockdown diventano un libro

Il libro è una raccolta di poesie, canzoni, disegni e racconti scritti dai ragazzi di dieci scuole primarie di Bologna e provincia durante i mesi del lockdown, da aprile a giugno. “Alcuni sono pensieri divertenti, come quello di ‘dare un calcio’ al virus; altri invece fanno molto riflettere. Non è un libro per bambini, ma è un libro che consiglio di leggere anche agli adulti, soprattutto ai genitori e ai nonni”, spiega Pignone alla ‘Dire’. L’opera infatti “fa emergere ciò che vi è di più vero e profondo dell’animo umano e che gli adulti, forse, rischiano di dimenticare”, conferma Zuppi.

Il cardinale non è l’unico ad aver contributo all’opera, perché i pensieri dei bambini sono alternati da approfondimenti di Francesco Samengo, presidente del comitato italiano Unicef; Stefano Versari, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale; Clede Maria Garavini, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; Marilena Pillati, componente della commissione Cultura, scuola e formazione in Regione; Susanna Zaccaria, assessora all’Educazione del Comune di Bologna, e Rolando Dondarini dell’Università di Bologna.

UN SOSTEGNO PER UNICEF

Ma il libro non è solo una raccolta di pensieri utile a mantenere vivo il ricordo di questa esperienza, ma sarà anche un modo per sostenere le ‘casse’ di Unicef, durante messe alla prova a causa della Covid-19. “Mai come quest’anno siamo stati così in difficoltà”, ammette il presidente del comitato provinciale, elencando tutte le feste, gli eventi e i banchetti di Unicef che sono saltati a causa dell’emergenza sanitaria. “Non siamo mai stati abituati a fare vendite online e la nostra forza è stare sul territorio. Ecco perché acquistare questo libro sarà ancora più importante per sostenere la nostra associazione”, conclude Pignone. Il libro sarà disponibile nella sede del comitato provinciale Unicef (via Galliera 2/a a Bologna) e sul sito dalla casa editrice Pendragon, che ha stampato l’opera grazie al contributo di Hera.