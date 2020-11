Netflix e The Jackal insieme per la nuova serie “Generazione 56k”

ROMA – Internet come ha cambiato le nostre vite dagli Anni 90 ad oggi? Lo racconta Netflix in ‘Generazione 56K’, la nuova serie originale prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e realizzata in collaborazione con The Jackal (gruppo ‘Ciaopeople’). Le riprese della nuova serie, in otto episodi, sono iniziate da poco e si svolgeranno tra Roma, Procida e Napoli.

Al centro della storia ci sono Daniel e Matilda che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo di una generazione, quella del modem 56K appunto, travolta dall’arrivo di internet alle soglie dell’adolescenza. I due vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

GLI INTERPRETI DELLA SERIE

I protagonisti sono interpretati rispettivamente da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, nella loro versione adulta, e da Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone in quella da ragazzini. Nel cast anche due componenti dei The Jackal nel ruolo degli amici storici di Daniel: Gianluca Fru nel ruolo di Luca e Fabio Balsamo in quello di Sandro rispettivamente interpretati, nella loro versione da bambini, da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio. Tra gli interpreti anche Biagio Forestieri nei panni di Bruno, Claudia Tranchese in quelli di Ines, Federica Pirone in quelli di Cristina, Liliana Bottone in quelli di Rosa, Massimiliano Rossi in quelli di Aurelio, Sebastiano Kiniger in quelli di Enea e Claudia Napolitano in quelli di Noemi.

Disponibile nel 2021 nei 190 Paesi in cui il servizio e’ attivo, ‘Generazione 56K’ e’ una serie comedy basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer. Dietro la macchina da presa dei primi quattro episodi c’è Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici firma la regia dei restanti quattro.