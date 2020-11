Abusi sulle dipendenti, arrestato un 49enne in provincia di Caltanissetta

PALERMO – Avrebbe costretto le proprie dipendenti, alcune delle quali all’epoca dei fatti minorenni, a subire atti sessuali contro la loro volontà e ora è stato arrestato dai carabinieri. Un 49enne di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, si trova ai domiciliari e dovrà rispondere di violenza sessuale.

La misura è nata dalla denuncia del fidanzato di una delle ragazze coinvolte nella vicenda, che risale all’estate del 2017: la giovane lavorava in un locale del 49enne e nel corso dei turni di lavoro avrebbe subito continui apprezzamenti fisici e palpeggiamenti fino a essere costretta a consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. La ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto al proprio fidanzato soltanto in un secondo momento, dopo avere saputo che anche una collega aveva subito le stesse violenze.

Le indagini, portate avanti dai carabinieri di San Cataldo e della procura di Caltanissetta, hanno portato all’ascolto di altre ragazze che erano state alle dipendenze dell’uomo e che hanno raccontato di avere subito violenze.