Tg Musica, edizione del 10 novembre 2020

STING POSTICIPA AL 2021 L’USCITA DEL SUO NUOVO DISCO

È posticipata al 19 marzo 2021 l’uscita del nuovo album di Sting, ‘Duets’. Il cantautore ha scelto di rimandare la pubblicazione a causa del perdurare della pandemia di Coronavirus e dei conseguenti ritardi legati alla produzione del lavoro. Il disco sarebbe dovuto arrivare nei negozi il 27 novembre. Rimane invariato, però, il suo intento: celebrare le unioni artistiche collezionate durante la lunga carriera di Sting. L’album, come si evince dal titolo, infatti, contiene i duetti che la star ha realizzato nel corso degli anni. Nel disco anche l’inedito scritto e registrato con Zucchero, ‘September’, in uscita il 27 novembre e contenuto, inoltre, nel cd del cantautore nostrano ‘D.o.c. Deluxe’.

I FOO FIGHTERS ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM

A tre anni dal loro ultimo disco di inediti, i Foo Fighters tornano con un nuovo album. Uscirà il 5 febbraio 2021 ‘Medicine at midnight’, decimo lavoro della band che recentemente ha festeggiato il 25esimo anno di carriera. Nove le tracce presenti nella tracklist, anticipate dal singolo ‘Shame shame’. Il gruppo ha presentato il brano live per la prima volta al Saturday Night Live. Ospiti di Dave Chapelle, Dave Grohl e compagni hanno cantato anche ‘Times like these’, singolo del 2002 ormai diventato un inno alla battaglia al Coronavirus. ‘Medicine at midnight’ è già disponibile in preorder.

I NEGRAMARO PUBBLICANO ‘CONTATTO’ E LANCIANO UN LIVE IN STREAMING

Decimo disco di inediti anche per i Negramaro, che venerdì 13 pubblicano ‘Contatto’. Un disco sul cambiamento, sull’evoluzione e sul movimento. Il lavoro, disponibile per Sugar Music, è stato anticipato dal singolo omonimo. Questo e alcuni dei brani presenti in tracklist saranno i protagonisti di un live streaming in programma giovedì 12 sulla piattaforma A-Live. ‘Entra in contatto’, questo il titolo dell’evento totalmente gratuito, sarà accessibile a tutti i fan che hanno preordinato l’album e ad alcuni che lo hanno presalvato. Con la direzione artistica di Giò Forma, i Negramaro si esibiranno da un Iper-Cubo costruito per l’occasione che permetterà agli spettatori di assistere a una performance in 3d e di interagire con la band attraverso le reactions della piattaforma.

CESARE CREMONINI TORNA A DICEMBRE CON UN LIBRO

Uscirà l’1 dicembre ma è già il più venduto grazie al numero dei preorder digitali. Cesare Cremonini ha annunciato qualche giorno fa l’uscita di ‘Let them talk – Ogni canzone è una storia’, il suo nuovo libro, edito per Mondadori. Il volume ha scalato le classifiche di vendita nel minor tempo possibile arrivando alla numero uno su Amazon nella categoria Musica. In questo libro, Cesare Cremonini si racconta e si mette a nudo trasformando la sua musica in parola per raccontare la sua vita ma anche il suo futuro. Un vero e proprio viaggio nel suo mondo fatto di arte e contraddizioni. Lo sfondo di questo racconto sono i famosi colli bolognesi e le strade segrete dell’Emilia Romagna. Proprio a questa terra appartiene Aldo Drudi, poliedrico designer che ha creato la copertina di “Let them talk”.