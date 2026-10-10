sabato 10 Ottobre 2026

Fabregas accusa la Nazionale: “Kean ha giocato da infortunato”. Il medico azzurro: “Club sempre aggiornati”

Il tecnico del Como: "Aveva preso un colpo. Ora non posso usarlo con la Roma, starà fuori una decina di giorni"

Data pubblicazione: 10-10-2026 ore 20:10Ultimo aggiornamento: 10-10-2026 ore 20:10

ROMA – “Kean ha giocato da infortunato”. E’ l’accusa che prima della sfida con Roma, Cesc Fabregas lancia alla Nazionale italiana. Gliel’hanno riconsegnato rotto, dice il tecnico del Como. “Aveva preso un colpo con il Belgio, poi ha fatto altri 90 minuti. E adesso è infortunato e starà fuori per una decina di giorni. Servirebbe più comunicazione con i club”.

La stoccata non è ovviamente piaciuta in Figc. E a stretto giro è arrivata la risposta del medico della Nazionale Angelo De Carli: “Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i club con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. È regolarmente successo anche in questa sosta, ovviamente”.

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